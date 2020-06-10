Москва, , 14:27 — REGNUM В России на иммунитет к коронавирусной инфекции протестированы 650 тыс. человек в 46 субъектах, порядка 14% из них имеют антитела к COVID-19. Об этом 10 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Защитные титры имеют почти 14% от общего количества протестированных в России. Это достаточно немалый уровень», — сказала Попова.

По ее словам, в тех регионах, где такие исследования проводятся систематически, наблюдается удвоение числа лиц с антителами к коронавирусу.

«То есть после встречи с вирусом формируется иммунитет достаточно на высоких цифрах. И этот иммунитет формируется в течение как минимум четырёх инкубационных периодов — 48 дней и чуть больше», — добавила глава Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что в настоящее время на территории России наблюдается четкая тенденция по снижению выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она рассказала, что России для выхода на пиковые значения роста заражения коронавирусной инфекцией потребовалось в два раза больше времени, и добавила, что на данный момент темп среднесуточного роста количества зараженных коронавирусом уменьшился до 1,7%.

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