Уфа, , 14:28 — REGNUM Главного редактора интернет-издания ProUfu.ru привлекли к административной ответственности за ложную новость о подготовке мест на кладбищах Уфы для захоронения скончавшихся людей с COVID-19. Об этом 9 июня сообщает ProUfu.ru.

По информации журналистов, мировой судья принял решение о привлечение к административной ответственности главного редактора вышеназванного издания в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Отмечается, что данное решение в силу пока не вступило.

По словам журналистов, данная новость была опубликована в начале апреля текущего года. Журналисты не согласились с решением суда и намерены его обжаловать.

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