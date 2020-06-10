Розвилл, , 14:21 — REGNUM Многопользовательский шутер Killing Floor 2 стал временно-бесплатным в Steam. Об этом 9 июня сообщалось на странице игры в онлайн-магазине.

Акция продлится до 15 июня 2020 года. В течение этого времени Killing Floor 2 можно будет приобрести со скидкой в 67%.

Напомним, в Killing Floor 2 команда из шести человек противостоит ордам мутантов. Игра вышла в 2016 году и получила множество положительных отзывов в Steam.

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