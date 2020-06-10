Тегеран, , 14:23 — REGNUM За сутки на территории Ирана от COVID-19 скончался 81 пациент, что является относительным приростом такого рода смертей. Об этом 10 июня сообщила официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

«За прошедшие 24 часа скончался еще 81 наш соотечественник, что по сравнению с прошлым днем говорит о приросте», — сказала она.

Таким образом, общее число летальных исходов в стране достигло 8 506 пациентов. Кроме этого, официальный представитель минздрава рассказала, что за этот же период в стране было выявлено 2011 новых случаев заражения, в результате чего их суммарное количество достигло 177 938.

При этом Сима Садат Лари уточнила, что в настоящее время общее количество вылечившихся от COVID-19 составляет 140 590.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Румынии были выявлены 196 новых зараженных коронавирусом и теперь их общее число достигло 20945.