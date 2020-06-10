Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM В Ленинградской области продолжает наблюдаться стабильная динамика повышения ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Сейчас средняя продолжительность жизни в регионе — 73,6 года. Об этом 10 июня заявил губернатор региона Александр Дрозденко во время своего отчета перед депутатами, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в Ленинградской области сформировалась стабильная динамика повышения ожидаемой продолжительности жизни при рождении. С 2012 года она увеличилась на 4,2 года, в то время как по России этот показатель находится на уровне 3,5 года.

«Сейчас средняя продолжительность жизни в регионе — 73,6 года. Среди субъектов Российской Федерации область занимает 22 место по данному показателю и второе место среди субъектов СЗФО», — отметил Дрозденко.

Губернатор также заметил, что за восемь лет региональным властям удалось догнать и, вот уже второй год подряд, превысить, пусть пока ненамного, средний уровень по России — 73,34 года.

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