Брянск, , 14:22 — REGNUM Вопрос о назначении выборов губернатора Брянской области рассмотрят на 14 заседании Брянской облдумы седьмого созыва. 10 июня в региональном парламенте представили повестку дня.

Парламентарии соберутся на заседание 11 июня. Первый вопрос в повестке дня — о назначении выборов губернатора Брянской области. Докладчиком выступит председатель постоянного комитета по законодательству и местному самоуправлению Сергей Курденко. В предвыборную гонку вступил действующий глава региона Александр Богомаз, его кандидатуру поддержал президиум генсовета «Единой России».

Депутаты также рассмотрят вопросы молодёжной политики и изменения в региональные законы.

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