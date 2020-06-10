Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 14:19 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) неизвестные обклеили конструкции одной из детских площадок опасными бритвами. Об этом сообщила мать ребёнка в местных социальных сетях.

Бритвы были закреплены так, чтобы дети не заметили лезвия. Женщина увидела разрез на футболке сына, и стала искать изъяны в конструкциях. И обнаружила лезвия на горке, в туннеле, лесенке.

По факту правоохранительными органами возбуждена доследственная проверка, сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя.

Начальник департамента городского хозяйства Нового Уренгоя Павел Карпов сообщил, что в городе организовано несколько рейдов, которые проверят 10 июня все детские площадки.