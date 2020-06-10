Москва, , 14:19 — REGNUM Для ликвидации последствий пандемии коронавирусной инфекции, которая стала беспрецедентной по скорости распространения и по трудности борьбы с её последствиями, потребовалась мобилизация всего общества. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

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Так, по его словам, несмотря на сложности, в этом вопросе Китай смог добиться успеха.

Дипломат отметил важную роль использования высоких технологий в борьбе с COVID-19. Например, на базе больших данных можно обнаруживать заражение, контактировавших с заболевшим человеком людей и каналы заражения и пресечь их. Также, по его словам, большую значимость в ситуации с пандемией приобретает международное сотрудничество.

«Ещё один момент — это осуществление научной лечебной и профилактической, целенаправленной политики. Таким образом мы можем вести эффективную борьбу с коронавирусом», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, первые случаи пневмонии неизвестного происхождения были зафиксированы китайском городе Ухань, откуда ставшего эпицентром вспышки коронавирусной инфекции. На сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире носителями SARS-CoV-2 являются более 72, млн человек. При этом 411,6 тыс. пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, скончались, свыше 3,8 млн человек выздоровели.