Москва, , 14:19 — REGNUM В Москве наблюдается рост трафика в общественном транспорте столицы. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, опубликовав данные аналитики по транспорту по состоянию на 10:00.

Согласно информации, загруженность метрополитена составляет 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По сравнению с предыдущей неделей трафик вырос на 140 тыс. поездок.

Около 46% составляет загруженность наземного транспорта по сравнению с 2019 годом. По сравнению с прошлой неделей прибавилось 130 тыс. поездок.

Увеличился трафик и в пригородных электричках, и в такси, и на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уровень пробок в вечернее время может составить семь баллов.