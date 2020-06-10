Сургутский район, Югра, , 14:00 — REGNUM В Сургутском районе Югры для школьников трудовое лето пройдёт в дистанционном режиме. Пока создано 10 рабочих мест «на удалёнке», сообщает пресс-служба муниципалитета.

Подростки за четыре рабочих часа в день и с зарплатой 7−8 тыс. рублей в месяц помогут централизованной библиотечной системе созданием видео-рекомендаций книг, листовок, буклетов, презентаций по литературе. Школьники будут «переводить» рукописные тексты в электронный вид, им доверят создание шаблонов для папок, ведение рубрик на сайтах и в социальных сетях.

Сейчас ведутся переговоры с другими работодателями, которые могут рутинную работу на компьютере передать в руки подростков, желающих летом заработать на карманные расходы.