Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. По данным центра «Фобос», «арктического вторжения» следует ждать уже к концу текущей недели.
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Так, 13 июня на большей части Центра и Северо-Запада столбики термометров уже не поднимутся выше +20 °C. При этом вероятны ливни, грозы и шквалистый ветер.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее лето с большой долей вероятности будет тёплым, но неоднородным. По его словам, средняя температура за июнь-июль-август будет около и выше нормы.
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