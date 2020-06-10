Москва, , 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. По данным центра «Фобос», «арктического вторжения» следует ждать уже к концу текущей недели.

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«Вторжение холодного фронта ознаменует начало нового погодного тренда. Сегодня ветер в атмосфере начнёт разворачиваться на северные румбы. Поток холода будет пробиваться всё дальше вглубь континента. И к выходным вне зоны арктического вторжения останется лишь крайний юг страны», — говорится в сообщении на портале «Метеоновости».

Так, 13 июня на большей части Центра и Северо-Запада столбики термометров уже не поднимутся выше +20 °C. При этом вероятны ливни, грозы и шквалистый ветер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее лето с большой долей вероятности будет тёплым, но неоднородным. По его словам, средняя температура за июнь-июль-август будет около и выше нормы.

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