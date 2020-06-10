Чебоксары, , 13:55 — REGNUM В Красночетайском районе Чувашии, где за неделю значительно выросло число носителей коронавируса, для дезинфекционных мероприятий привлекли технику пожарной части. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

Пожарную технику используют для дезинфекции улиц и домов Cap.ru

Отмечается, что для недопущения распространения короновирусной инфекции в селе Красные Четаи ведется дезинфекция общественных пространств.

«Обеззараживают остановки, ограждения, тротуары, проезжие части, дворовые территории и другие места общего пользования. При обработке улиц и общественных пространств применяются специальные растворы, в которые добавлены хлорсодержащие вещества. Для работы привлечена техника пожарной части №33 по охране села Красные Четаи», — отмечается в сообщении.

Дезинфекционные мероприятия Cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Красночетайском районе побывала рабочая группа. Выезд был связан с тем, что если ранее в муниципалитете выявляли единичные случаи коронавируса, то с 26 мая произошёл всплеск заражений. По мнению представителей Роспотребнадзора, это результат майских праздников, когда в гости к родным и знакомым в район приезжали жители других регионов.

Всего в Чувашии 3725 случаев коронавируса (по информации на 10 июня), в том числе в Красночетайском районе (по данным на 9 июня) — 113.

Напомним, районы Чувашии получат дополнительные средства для проведения дезинфекционных мероприятий — санитарной обработки подъездов, детских площадок, дорог и остановок общественного транспорта.

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