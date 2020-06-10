Душанбе, , 13:54 — REGNUM В Таджикистане решили бороться с умышленным распространением инфекционных заболеваний. Согласно принятым нижней палатой парламента поправкам в Уголовный кодекс страны, за это вводится уголовная ответственность.

В частности, лица, умышленно распространяющие инфекционные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию, могут быть лишены свободы на срок от двух до пяти лет. В случае повторного аналогичного нарушения, тюремный срок будет больше — от пяти до десяти лет.

Напомним, сегодня, 10 июня, депутаты нижней палаты парламента приняли ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс Таджикистана. После их вступления в силу также будут введены штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах и распространение недостоверной информации через СМИ.