Душанбе, , 13:52 — REGNUM Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана сегодня, 10 июня, приняли ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс страны. Одна из них касается распространения неточной и недостоверной информации в СМИ о пандемии коронавируса.

За публикацию через средства массовой информации неточных или «не правдивых» данных после вступления в силу принятых поправок будет предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 расчётных показателей, то есть от 580 до 1160 сомони (от 3871 до 7743 рублей) для физических лиц. Юридическое лицо за аналогичные деяния может быть оштрафовано на сумму от 150 до 200 расчетных показателей, что сегодня составляет от 8,7 тыс. сомони до 11,6 тыс. сомони (от 58 077 до 77 436 рублей).

Читайте также: В ВОЗ усомнились в точности официальных данных по COVID-19 в Таджикистане

Отметим, что в Таджикистане существует альтернативная статистика по распространению коронавируса, согласно которой число таджикистанцев с коронавирусом и летальных исходов многократно выше официальных цифр.