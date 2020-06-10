Москва, , 13:54 — REGNUM Режим ношения индивидуальных защитных масок, который был ранее введен в России из-за пандемии SARS-CoV-2, сохраняется на всей территории страны. Об этом 10 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью газете «Комсомольская правда».

Глава Роспотребнадзора отметила, что до того момента, пока у страны нет такого средства от вируса, как вакцина, все ее граждане должны соблюдать предельную осторожность.

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим» , — сказала Попова в ответ на просьбу корреспондента уточнить, какие конкретно меры предосторожности должны соблюдать в связи с этим граждане России, несмотря на смягчение мер безопасности, связанных с коронавирусом.

Кроме этого, она уточнила, что также нужно мыть руки и неукоснительно соблюдать все другие санитарные рекомендации Роспотребнадзора и сайта Стопкоронавирус.рф.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что театрам и концертным организациям Москвы рекомендуют ограничить численность участников репетиций до десяти человек.