* запрещённая в России организация

Астрахань, , 13:53 — REGNUM В Астрахани 9 июня прошли обыски в домах членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил портал «Астраханские новости».

По информации издания, правоохранители проверили не менее 19 семей. Были задержаны четыре человека: три мужчины и одна женщина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории Российской Федерации эта организация и её структурные подразделения с 2016 года являются запрещёнными. Деятельность организации запрещена, а имущество определено в доход государства.