Москва, , 13:50 — REGNUM Церемония запуска сезона фонтанов прошла в Москве 10 июня в парке Победы на Поклонной горе, сообщает агентство «Москва».

С 10 июня начали работать все 600 фонтанов. Сезон должен продлиться до 1 октября, но может быть продлён.

В церемонии запуска принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в столице наступило «настоящее лето».

Как сообщало ИА REGNUM, сезон фонтанов открылся в день очередного ослабления санитарных мер по коронавирусу в городе Сочи в Краснодарском крае.

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