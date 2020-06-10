Козенца, 10 июня 2020, 13:50 — REGNUM Сотрудники Финансовой гвардии Италии в среду, 10 июня, задержали в окрестностях Козенцы 52 гражданина по обвинению в незаконной эксплуатации труда нелегальных мигрантов.
14 подозреваемых арестованы и доставлены в изоляторы, еще 38 находятся под домашним арестом.
Подозреваемым будут предъявлены два обвинения — в потворствовании нелегальной миграции и в незаконном использовании труда (без оформления трудовых отношений, без создания безопасных условий труда, без уплаты налогов и со слишком низкой «черной» зарплатой за слишком продолжительный рабочий день).