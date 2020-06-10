Рязань, 10 июня 2020, 13:51 — REGNUM Операционную по принципу «хирургии одного дня» готовят в поликлиническом отделении Рязанского областного клинического онкологического диспансера. Здесь пациенты смогут получать помощь и уже через несколько часов уезжать домой, сообщили 10 июня в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
В операционной будут проводить хирургические вмешательства, которые не требует анестезии. Например, удаление опухолей мягких тканей при злокачественных новообразованиях кожи. Подобные операции не требуют длительного нахождения пациента в условиях стационара.
Онкоцентр 3 июня переехал в бывшее здание больницы скорой медицинской помощи на улице Дзержинского. За это время здесь уже провели 23 операции.