Бергамо, Италия, , 13:48 — REGNUM

В среду, 10 июня, родственники погибших заражённых коронавирусом в Бергамо подали первые 50 жалоб в городскую прокуратуру, предполагается, что в ближайшие дни будет подано еще 150 аналогичных исков.

Истцы в своих комментариях отмечают, что требуют полного расследования ситуации с распространением коронавируса в регионе, что они хотят «правды и справедливости» и не обвиняют на нынешнем этапе никого конкретно.

Косвенным образом, однако, они обвиняют правительство Италии: в своих исках родственники погибших требуют выяснить, почему карантин в регионе был введен не 23 февраля, сразу после подтверждения первых случаев распространения вируса, а лишь 8 марта, и почему в течение этих 15 дней власти не сообщали гражданам, что тем не стоит вести обычный образ жизни, и потворствовали тем самым распространению инфекции.

По официальным данным, в марте 2020 года уровень смертности в северных провинциях Италии в сравнении с показателями 2019 года вырос вдвое, в провинции Бергамо — в 5,5 раз.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 9 июня, умерли 34 043 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 79 (днём ранее — на 65). Выздоровели 168 646 человек, за день этот показатель увеличился на 2062 (днем ранее — на 747). Число подтвержденных носителей увеличилось на 283 (днем ранее — на 280). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 235 561. В настоящее время заражены 32 872 человека — на 1858 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводились проверки на улицах, были повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10-15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу составили около 10 млрд евро. Самозанятые граждане смогли дважды получить пособие в 600-800 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит до 25 тыс. евро. Кроме того, поддержка оказана сезонным рабочим, мигрантам и домработникам. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня.