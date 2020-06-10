Стокгольм, , 13:49 — REGNUM В настоящее время число бездомных в Швеции растет. Одна из важных причин — бедность, а другая — нехватка жилья. Более того, количество бездомных в Швеции на 1 000 человек, вдвое превышает показатели соседней Норвегии. Об этом 10 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Согласно новому отчету, подготовленному исследовательской организацией Forte, бездомность является «основной социальной проблемой в Швеции». У шведов выше доля бездомных по сравнению со своими северными соседями. Так, количество бездомных на 1 000 человек в Швеции более чем в два раза выше, чем в Норвегии.

Одна из социальных тенденций заключается в том, что все больше и больше бездомных людей не имеют собственного жилья. Они входят в группу так называемых «структурно бездомных». Другой тренд состоит в том, что все больше ряды бездомных пополняют женщины и люди иностранного происхождения.

«Наблюдается все больше и больше людей, которые исключены из обычного рынка жилья, и путем повторной классификации с зачислением в структурно бездомных они также становятся невидимыми в статистике», — прокомментировал Маркус Кнутагорд, доцент Высшей Школы Лунда.