История вопроса

Под сексуальными меньшинствами подразумеваются люди других сексуальных ориентаций, отличных от гетеросексуальности. В 1990-х годах возникла аббревиатура ЛГБТ для обозначения лесбиянок (lesbian), геев (gay), бисексуалов (bisexual) и трансгендеров (transgender).



Слово "гомофобия" происходит от двух слов, что в переводе на русский - "подобный" и "страх". Сам термин "гомофобия" используется для определения страха перед гомосексуальными мыслями. В Европе термин используется и в официальных документах наряду с ксенофобией, сексизмом и расизмом.



В конце августа 2019 года стало известно, что правительство Бразилии приняло решение прекратить финансирование фильмов и телесериалов на ЛГБТ-тематику. Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил недоумение - "я не знаю, зачем тратить бюджетные день на такие фильмы".

