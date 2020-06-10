Рим, 10 июня 2020, 13:41 — REGNUM
Конференция епископов Италии в среду, 10 июня, выступила против принятия дополнительных законодательных мер по «борьбе с гомофобией«, передает Mediaset.
Соответствующий законопроект рассматривается сейчас в юридическом комитете парламента Италии, он должен усилить уже существующие «меры борьбы».
Действующих законов и механизмов вполне достаточно для борьбы с любыми формами насилия и преследования по указанному признаку, дальнейшее ужесточение законов создаст риск сужения пространства свободы, отметили епископы.