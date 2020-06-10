Москва, , 13:43 — REGNUM С 16 июня в Москве могут начать работу эколого-просветительские центры «Мосприроды». Об этом 10 июня сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

В сообщении отмечается, что «для посещения необходимо будет соблюдать определенные правила и ограничения». Прием посетителей будет осуществляться только в индивидуальном порядке и по предварительной записи. В каждом центре определено максимально допустимое количество единовременных посещений, запись будет вестись в соответствии с этими расчетами. Без масок в экологические центры попасть будет нельзя.

В пресс-службе департамента напомнили, что с 1 июня все природные территории, подведомственные «Мосприроде», открыты для прогулок и индивидуальных занятий спортом. До 23 июня сохраняются ограничения на посещение детских и спортивных площадок, пикниковых зон.

С 16 июня, согласно указу мэра Москвы, также могут открыть двери для посетителей музеи и выставочные залы.

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