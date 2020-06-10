Пенза, , 14:13 — REGNUM По информации Пензенского Гидрометцентра, в ближайшие два дня, 11 и 12 июня в регионе ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов. В эти дни установится не только жаркая, но и безветренная погода. В связи с эти региональным управлением МЧС объявлен желтый уровень погодной опасности.

Установившаяся жара ослабнет только к субботе, 13 июня, когда воздух прогреется до +23 градусов, а ночью и днем прогнозируются кратковременные дожди. Спасатели рекомендуют при сильной жаре обеспечить проветривание в помещении, при необходимости использовать вентиляторы или кондиционеры. Жителям следует носить светлую воздухопроницаемую одежду и пользоваться головными уборами. Стараться передвигаться не спеша и больше находиться в тени. Исключить спиртные напитки, употреблять большое количество воды. При отдыхе на пляже следует помнить, что перепад температур воздуха и воды при резком нырянии может привести к спазму дыхательных путей или к остановке сердца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с крайне высокой температурой воздуха в Москве и Подмосковье 9 июня объявили «желтый» уровень опасности.

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