Тула, , 13:35 — REGNUM Около тысячи военнослужащих и более 80 единиц техники примут участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., который состоится 24 июня в городе-герое Туле, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Местом проведения парада выбрана площадь имени В.И.Ленина. Откроет прохождение механизированной колонны танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» — легендарная техника времён Великой Отечественной войны.

Затем в составе колонны пройдут боевые машины десанта БМД-2КА-У, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-Д, БТР-РД, БТР-ЗД со стрелком-зенитчиком, вооруженным ПЗРК «Игла», 120-мм самоходно-артиллерийская установка 2С9 «Нона», передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии 1В119 «Реостат», бронеавтомобили «Рысь», автомобили специального назначения «Тигр» с радиолокационным комплексом разведки и стрельбы «Аистенок» и противотанковым управляемым ракетным комплексом «Корнет», реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», ракетный комплекс «Искандер-М», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», а также другая авто‑ и бронетехника. Впервые на параде будет продемонстрирован зенитно-ракетный комплекс С-300 «Фаворит».

Генеральная репетиция парада в Туле намечена на 21 июня. Как сообщается, все участники парада пройдут тестирование на наличие инфекционных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционные парады Победы, которые проходят в регионах России 9 Мая, были перенесены из-за пандемии коронавируса. Новой датой проведения парадом стало 24 июня.