Москва, , 13:35 — REGNUM В настоящее время на территории России наблюдается четкая тенденция по снижению выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июня рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«В настоящее время в Российской Федерации продолжается регистрация случаев новой коронавирусной инфекции с четкой тенденцией к снижению ежедневных темпов прироста» , — заявила она.

Также Попова отметила, что с 24 апреля текущего года, когда на Москву приходилось 67% новых выявленных зараженных SARS-CoV-2, теперь в столице РФ регистрируется только около 23% новых случаев.

Кроме этого, глава Роспотребнадзора указала, что России для выхода на пиковые значения роста заражения коронавирусной инфекцией потребовалось в два раза больше времени и рассказала, что на данный момент темп среднесуточного роста количества зараженных коронавирусом уменьшился до 1,7%.

«17 марта среднесуточный темп составлял почти 30%, на 21 апреля — 14%, на 10 мая — 7%, на 10 июня он составляет 1,7%», — заявила она.

Кроме этого, Попова сообщила, что переход к первой фазе снятия карантинных мер безопасности уже состоялся в 41 российском регионе и отметила, что время перехода от одного этапа смягчения мер, которые введены из-за пандемии коронавируса, к другому, должен быть не менее 14 дней.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия в настоящий момент вышла на уровень производства средств тестирования на коронавирус в объёме 200 тыс. тестов в сутки