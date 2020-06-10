Махачкала, , 13:27 — REGNUM Служебная проверка проводится в Дагестане в отношении полицейских, доставивших в отдел 60-летнего жителя Карабудахкентского района. В частности, будет проверена информация о некорректных действиях сотрудников органов внутренних дел, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

Накануне в дагестанском сегменте соцсетей распространился видеоролик, на кадрах которого видно, как несколько полицейских задерживают мужчину, пытающегося вырваться. При этом, судя по ролику, один из стражей порядка при входе в автозак бьет задержанного головой. На месте инцидента собрались местные жители, недовольные действиями полицейских.

В МВД рассказали, что около 12:00 мск на автодороге, ведущей в поселок Манас, сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя. По данным ведомства, на законные требования сотрудников полиции предъявить документы гражданин ответил в грубой форме, спровоцировал конфликт, а также перегородил своей машиной дорогу, препятствуя проезду других автомобилей. Для разбирательства мужчина был доставлен в отдел внутренних дел.

«По решению руководства МВД по Республике Дагестан в отношении сотрудников полиции, проводивших доставление гражданина в территориальный ОВД, назначена служебная проверка, результаты проведения которой взяты на контроль. Действиям сотрудников полиции будет дана принципиальная оценка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что собравшимся на месте инцидента местные жители разошлись после общения с замминистра внутренних дел по региону и начальником районного отдела полиции, которые приехали для разбирательства в ситуации.