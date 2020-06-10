Астрахань, , 13:20 — REGNUM В Астрахани в Александро-Мариинской областной клинической больнице 5 июня умер пациент 1957 года рождения с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Житель села Евпраксино Приволжского района поступил в инфекционный госпиталь 31 мая с двусторонней пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. До госпитализации он три недели находился на амбулаторном лечении. В госпитале мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на усилия медиков, он скончался.

Всего Астраханской области 10 июня зарегистрировано 23 летальных случая среди пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом