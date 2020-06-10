Сидней, Австралия, , 13:18 — REGNUM Южная Корея занимает 48-е место в Глобальном рейтинге миролюбия (GPI), что на девять ступеней выше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей австралийского Института экономики и мира (IEP).

В свою очередь, КНДР опустилась в данном рейтинге на одну ступень вниз до 151-го места.

В пятерку «миролюбивых» стран вошли Исландия, Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Замыкают рейтинг Афганистан, Сирия, Ирак, Южный Судан и Йемен.

Глобальный индекс миролюбия — индекс, характеризующий уровень безопасности проживания в странах и регионах. При составлении учитываются 23 фактора, среди которых уровень насилия, преступность, международные отношения, расходы на военные нужды.