Москва, , 13:14 — REGNUM Главный врач московской больницы №40, расположенной в Коммунарке, Денис Проценко поедет в Дагестан на помощь местным медикам. Об этом 10 июня сообщает оперштаб Москвы.

В Москве сформировали ещё шесть медицинских бригад, которые поедут оказывать помощь медикам из других регионов. Столичных врачей примут в Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском крае, Дагестане, Владимире и Пскове.

В составе каждой из бригад будет от пяти до девяти человек. В одной из них, которая отправится в Дагестан, поедет Денис Проценко.

Как сообщало ИА REGNUM, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко переболел коронавирусной инфекцией.