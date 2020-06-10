Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Вторая волна коронавируса будет, и об этом говорится давно, заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, населению Грузии, как и жителям других стран, придется привыкать жить в новых условиях и соблюдать обязательные требования.

«Речь идет о том, что будет вторая волна. Это сказано не сегодня, и нам придется жить с COVID и надо научиться жить вместе с ним. Это значит, что в определенной мере мы сами должны смириться с ситуацией, защищать себя в постоянном режиме. Не следует расслабляться, приобретенные навыки сохранить, а в случае необходимости усилить», — заявила журналистам на традиционном утреннем брифинге 10 июня Марина Эзугбая.

По ее информации, на сегодняшний день в Грузии выявлено 4 новых случая коронавируса, 1 из которых относится к так называемому «Сабурталинскому кластеру», 2 случая выявлены у прибывших из-за рубежа граждан, а один случай выявлен среди медперсонала.

Марина Эзугбая не уточнила, сотрудник какой клиники заразился коронавирусом, но подчеркнула, что среди персонала Тбилисской инфекционной больницы ни одного факта заражения медработников не выявлено. Ранее в Грузии коронавирусом заразились сотрудники службы скорой помощи в Болниси, факты были зафиксированы в Сачхерском медицинском центре, Первой университетской клинике, а вчера стало известно заражении медперсонала клиники имени Бочоришвили.

Всего на 10 июня в Грузии выявлено 822 случая коронавируса, 690 человек выздоровели, 13 скончались.

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