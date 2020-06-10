Казань, , 14:05 — REGNUM До 1 января 2021 года для работников государственных и муниципальных учреждений Татарии приостановлено обеспечение санаторно-курортным лечением. Соответствующее постановление кабинета министров РТ подписано премьер-министром Алексеем Песошиным.

«Приостановить до 1 января 2021 года действие постановления кабинета министров Республики Татарстан от 16.04.2004 №184 «Об утверждении порядка обеспечения работников государственных и муниципальных учреждений Республики Татарстан санаторно-курортным лечением», — говорится в документе.

Такое решение, передает Бизнес-онлайн, со ссылкой на руководителя пресс-службы главы РТ Лилии Галимовой принято из-за особой санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Ещё нет конкретного решения о дате полного открытия санаториев и их полноценной работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 8 июня могут начать прием и размещение граждан санатории республики.

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