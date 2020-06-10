Москва, , 13:11 — REGNUM Как руководитель детского хосписа я очень остро чувствую вопросы жизни и смерти, и для меня ценность здоровья и ценность жизни неизмеримо выше любых других ценностей и понятий, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор АНО «Хоспис Детский», член Общественной палаты РФ, лауреат Государственной премии РФ, протоиерей Александр Ткаченко.

«Конечно, вирус еще полностью не побежден, он присутствует в нашей жизни. Видно, что в некоторых регионах сохраняется напряженная обстановка, болеют люди, врачи подвергаются повышенному риску.

Поэтому сейчас, когда начинают снимать карантинные ограничения, меня беспокоит, не станет ли этот шаг поводом для безответственного поведения граждан из-за кажущегося исчезновения всех рисков.

Решение о смягчении «коронавирусных» ограничений принимается на основании данных статистики, рассчитанных по определённой методологии. Но не нужно забывать, что оно принимается еще и потому, что люди во многом научились беречь себя и беречь других в той же мере.

Здоровье и жизнь каждого человека — это огромная ценность, и с этой точки зрения не так важны проценты заболевших или выздоровевших, как наше понимание того, что мы ответственны за свое здоровье, за здоровье близких людей и здоровье всего общества зависит в том числе от нашей сознательности.

Карантин заканчивается, но правила разумной жизни не отменяются. Я надеюсь, что единственным «наследием» этой пандемии для нас останется привычка беречь себя и быть внимательными к состоянию близких.

Мыть руки, воздержаться от прогулок в толпе, если у тебя есть признаки ОРВИ, использовать дезинфицирующие средства, использовать маску для профилактики рисков — это обычные правила нормальной гигиены. Следуя им, мы в первую очередь показываем свою ответственность и заботу о наших близких.

Выход из карантина связан не только с вниманием к своему здоровью. Перед каждым из нас сейчас стоят задачи по преодолению последствий пандемии на самом разном уровне. Нужно восстанавливать нормальную жизнь городов, нужно восстанавливать экономику страны, восстанавливать отношения.

Период ограничений заканчивается, а значит, можно проанализировать весь опыт карантина, сделать выводы и не забывать, что коронавирус остался рядом с нами и мы должны научиться жить, выполнять свои обязанности, не подвергая опасности своих близких», — высказал свое мнение эксперт.

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