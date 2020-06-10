Москва, 10 июня 2020, 13:03 — REGNUM В Москве снизилось число случаев выявления заражения коронавирусом. Об этом 10 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он принял участие в заседании президиума координационного совета по борьбе с распространение коронавируса при правительстве РФ.
«Ежедневная выявляемость коронавируса снизилась в три-четыре раза», — сказал мэр.
По его словам, это произошло несмотря на мощную систему тестирования, работающую в городе, сочетающую ПЦР-исследования, тесты на антитела к коронавирусу, а также экспресс-тесты и КТ-исследования.