Москва, , 13:03 — REGNUM В Москве снизилось число случаев выявления заражения коронавирусом. Об этом 10 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он принял участие в заседании президиума координационного совета по борьбе с распространение коронавируса при правительстве РФ.

«Ежедневная выявляемость коронавируса снизилась в три-четыре раза», — сказал мэр.

По его словам, это произошло несмотря на мощную систему тестирования, работающую в городе, сочетающую ПЦР-исследования, тесты на антитела к коронавирусу, а также экспресс-тесты и КТ-исследования.