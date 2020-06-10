Воронеж, , 13:02 — REGNUM Две женщины, сбитые на тротуаре автомобилем под управлением сотрудника полиции в Воронеже 9 июня, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов по итогам оперативного совещания о ходе расследования уголовного дела по факту резонансного ДТП, которое 10 июня провела прокурор Железнодорожного района Маргарита Рукасова.

«Потерпевшие женщины в настоящее время находятся в медучреждении в тяжелом состоянии», — сообщил представитель прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 19:20 на Ленинском проспекте. Легковой автомобиль, которым управлял 24-летний сотрудник полиции, вылетел на тротуар и врезался в трёх прохожих. В результате на месте погиб 41-летний мужчина. Две женщины были госпитализированы с травмами.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело, он задержан. Проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, в том числе автомобиль, и видеозаписи с места ДТП, допрошены очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По теме: В Воронеже после смертельного ДТП задержан сотрудник полиции