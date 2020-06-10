Копенгаген, , 13:06 — REGNUM Коэффициент заражения коронавирусом в Дании, где сняли многие ограничения, введенные в период пандемии, растет. Об этом 10 июня со ссылкой на новый отчет Национального совета здравоохранения Дании сообщила шведская газета Expressen.

Согласно данным ведомства, 2 июня контагиозность коронавируса SARS-CoV-2 составляла 0,7. Напомним, что коэффициент контагиозности показывает так называемое значение R-zero (R0), которое демонстрирует, сколько людей заражает один зараженный человек. Критический предел составляет показатель в 1,0, — если значение ниже данного предела, то передача инфекции уменьшается. Когда R-zero выше указанного значения, распространение инфекции, соответственно, увеличивается.

Национального совета здравоохранения Дании в своем отчете сообщил, что по состоянию на 2 июня контагиозность оценивалась в 0,7, но сейчас она возросла до 1,0. Тем не менее, в ведомстве подчеркнули, что в новом отчете есть некоторые неопределенности, так как в выборку было включено небольшое количество пациентов.