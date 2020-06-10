Лондон, , 12:59 — REGNUM Нельзя переписать историю и нельзя примирить рабов и рабовладельцев, между их потомками не всегда есть согласие, но они должны примириться с историей страны, в которой живут, в том виде, как она состоялась, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 июня, комментируя высказывания мэра Лондона Садика Хана.

Как сообщалось ранее, Хан заявил о намерении создать специальную комиссию для оценки памятников и названий улиц города «с целью выявить их связь с рабовладельцами». Также он предложил создать новые мемориалы, в том числе «национальный музей рабства». В Лондоне уже демонтировали статую Роберта Миллигана, власти заявили, что монумент «неприемлем в современных реалиях».

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«Речь идёт о вредном явлении, свидетельствующем об отсутствии элементарной исторической культуры у нынешних городских властей Лондона и стоящих за ними общественных и политических сил. Я бы ещё понял такой подход — рушить памятники, — если бы речь шла о настоящей революции, направленной на ликвидацию в Великобритании монархии и власти капитала, но ведь это не так. Мэр Лондона Садик Хан и его сподвижники — выходцы из Пакистана, Индии, других стран в первом или втором поколении и поддерживающие их либералы-англичане — хотят жить именно в Великобритании, а она была создана такими, как Роберт Миллиган и другие, памятники которым сегодня собираются сносить.

Кстати говоря, памятник Миллигану был поставлен за его вклад в строительство портовой инфраструктуры Лондона, а вовсе не за то, что он был рабовладельцем. Рабовладение для высшего сословия Великобритании XVIII — XIX веков было тем же, чем для наших дворян — крепостное право. Порадуемся, что на России, по крайней мере, не лежит груз ответственности за колониальное порабощение народов, но и признаем, что совершенно «чистых» фигур в истории становления государств нет, их заслуги и «прегрешения» — это всегда две чаши весов.

Эти весы покоятся на основании национальной истории — такой, какой она состоялась. Её нельзя переписать, нельзя примирить рабов и рабовладельцев, крепостных и их хозяев, в нашем случае, — ещё и белых и красных, и между их потомками не всегда есть согласие, но все они должны примириться с историей страны, в которой они живут, в том виде, как она состоялась. Памятники — и старые, и новые — не должны быть причиной раздора, не должны провоцировать вражду.