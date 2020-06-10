Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM В Свердловской области клещевой энцефалит заподозрен у 71 человека. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Среди них у шестерых диагноз уже подтверждён, в том числе у четверых детей. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в больницах находятся 148 человек. У девяти, в том числе у пяти жетей, он подтверждён.

Как сообщало ИА REGNUM, клещи нападают на свердловчан на 19% активнее, чем в 2019 году. А граждан в возрасте до 17 лет они кусают в полтора раза чаще, чем в 2019-м.