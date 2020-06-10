Уфа, , 13:01 — REGNUM 81 случай заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе всего было выявлено 4194 факта заражения этим вирусом. При этом 1640 человек справились с ним (в том числе 135 человек — за минувшие 24 часа). Число умерших c COVID-19 осталось неизменным 18 человек.

Отмечается, что в больницах региона проходят лечение 1066 пациентов, а 1470 граждан лечатся на дому.

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