Москва, , 12:49 — REGNUM Москва возвращается к нормальной жизни, пройдя непростой период распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространение коронавируса при правительстве РФ.

«Москва первая столкнулась с коронавирусом, успешно прошла этот непростой период и, поэтапно выходя из режима ограничений, возвращается к нормальной жизни», — сказал Мишустин.

Глава правительства обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, попросив рассказать, как проходила эта работа.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Собянин сообщил о поэтапном выходе Москвы из режима ограничений в течение двух месяцев.