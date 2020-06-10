Майминский район, Алтай, , 12:49 — REGNUM В трёх районах Республики Алтай — Майминском, Турочакском и Усть-Коксинском сняты ограничения на въезд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее районы были закрыты после выявления очагов заражения коронавирусом. Однако к настоящему времени, по словам главы республики Олега Хорохордина, ситуация здесь стабилизировалась.

Напомним, с 11 июня в республике возобновят работу летние веранды заведений общественного питания, а также часть туристических объектов с медицинской лицензией. Глава подчеркнул, что работать они могут только при строгом соблюдении всех сантитарно-эпидемеческих требований.

Тем временем, накануне стало известно о закрытии Кош-Агачского района, где быстрыми темпами растёт число носителей. Как сообщало ИА REGNUM, с 10 июня в район смогут въехать только местные жители, либо работники непрерывно действующих организаций, аптек и экстренных служб, а также медики.

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