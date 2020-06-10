Самара, , 12:48 — REGNUM Пожилые мужчина и женщина с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 79-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а у 61-летнего мужчины не было выявлено сопутствующих заболеваний. Таким образом, в регионе умерли 34 пациента с COVID-19.

Отмечается, что за сутки в регионе выявили 113 носителей коронавируса. При этом больше всего выявляли в столице области (54 случая заражения) и в Тольятти (30 подтвержденных фактов). Еще семь выявили в Новокуйбышевске, пять — в Сызрани и четыре — в Ставропольском районе. В Чапаевске — три, по два — в Кинеле, Волжском и Кинель-Черкасском районе. А в Октябрьске, Кинельском, Челно-Вершинском и Борском районах выявили по одному случаю заражения этим вирусом.

Таким образом, по области всего выявили 3359 фактов заражения этой инфекцией, при этом 1570 человек справились с ней. На учете у врачей стоят 514 граждан.

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