Белгород, , 12:47 — REGNUM Два летальных исхода у пациентов с коронавирусом зарегистрированы в Белгородской области за прошедшие сутки. Данные предоставили 10 июня в пресс-службе правительства региона.

Судя по статистике, скончались жители Старооскольского городского округа. Всего в регионе зарегистрировано 34 летальных исхода. В стационарах находятся 558 человека, в том числе 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее количество выздоровевших — 1403, выявленных носителей коронавируса 3061.