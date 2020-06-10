Москва, , 12:42 — REGNUM В России за работу в период пандемии коронавируса выплаты получили более 100 тыс. сотрудников соцучреждений, сообщили 10 июня в Министерстве труда и социальной защиты.

«Перечислены выплаты 100 тыс. сотрудников соцучреждений, которые изолировались вместе со своими подопечными», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что общая сумма выплат на сегодняшний день составляет порядка 2,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что около 80% семей в стране смогут получить дополнительные выплаты на детей, введённые в связи с эпидемией коронавируса.

Читайте подробнее: 80% семей России смогут получить соцвыплаты в связи с эпидемией — Котяков

Читайте развитие сюжета: В Самарской области за сутки скончались два пожилых пациента с COVID-19