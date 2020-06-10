Чебоксары, 10 июня 2020, 12:40 — REGNUM Из республиканского бюджета в районы Чувашии будут направлены дополнительные средства для дезинфекционных мероприятий. В настоящее время муниципальные образования просчитывают затраты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы Чувашии по итогам выездов рабочей группы оперативного штаба.
Средства будут выделяться для санитарной обработки подъездов, детских площадок, дорог и остановок общественного транспорта, при этом решением руководителя Чувашии Олега Николаева данные расходы не включаются в счета жильцов за обслуживание домов.
Отметим, что среди сельских муниципалитетов антилидерами по числу выявленных случаев коронавируса являются Ядринский, Шемуршинский район и Красночетайский районы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 27 мая вступили в силу усиленные ограничительные меры на территории Ядринского района, который по числу выявленных носителей коронавирусом уступает только Чебоксарам.
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Напомним, на 10 июня в Чувашии с начала пандемии подтверждено 3725 случаев коронавируса, в том числе за последние сутки — 79. Выздоровели 1829 пациентов с COVID-19, из них 60 человек — за последние сутки. Новых летальных случаев нет.
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