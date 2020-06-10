Токио, , 12:40 — REGNUM В Токио скончался известный японский педиатр Томисаку Кавасаки, который первым обнаружил редкий воспалительный синдром, поражающий детей, впоследствии названный его именем. Об этом 10 июня сообщает японская газета The Japan Times.

Известно, что Кавасаки умер в одной из токийских больниц от естественных причин. Врачу было 95 лет.

Издание напоминает, что в 1967 году Кавасаки, начавший работать педиатром в 1950 году после окончания института, первым описал детский воспалительный синдром, встречающийся у детей в возрасте от года до пяти лет. Для него характерны высокая температура, кожная сыпь, раздражение и покраснение белков глаз, а также опухший язык. Болезнь сопровождается воспалительным повреждением кровеносных сосудов всего тела пациента, в результате чего ограничивается приток крови к сердцу, что может вызвать воспаление сосудов, а также инфаркт миокарда.

За свои исследования синдрома Кавасаки в 1991 году японский педиатр был удостоен премии Японской академии наук.