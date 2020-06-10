Тверь, , 12:39 — REGNUM 17 пациентов, у которых ранее было выявлено заражение коронавирусом, выписаны с выздоровлением в Тверской области за последние сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 10 июня

Ситуация с коронавирусом в Тверской области на 10 июня Пресс-служба правительства Тверской области

Всего за период пандемии из стационаров выписаны, а также сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением 1 тыс. 495 пациентов. За последние сутки в Тверской области подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 314 случаев заражения.

Добавим, что за последние сутки в регионе поставлен рекорд по количеству лабораторных исследований на коронавирус — обследовано 2,5 тыс. человек, а общее число исследований в регионе превысило 85 тыс.