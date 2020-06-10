Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Ленинградская область в туристический сезон 2020 года ожидает вал путешественников из других регионов России. Согласно опросу жителей страны, Ленобласть попала в топ-5 направлений для внутреннего туризма, и это без посещения Санкт-Петербурга.

Об этом 10 июня заявил губернатор региона Александр Дрозденко во время своего отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил губернатор, несмотря на кризис туристической отрасли из-за последствий пандемии коронавируса, в Ленинградской области ожидают взрывной интерес у туристов к региону.

Дрозденко отметил, что согласно опросам, Ленобласть вошла в пятерку направлений, которые привлекательны для российского туриста. Дрозденко подчеркнул, что это с учетом того, что туристы не рассматривают посещение Петербурга. Вместе же с Петербургом, Ленобласть вошла в топ-3 туристических направлений.

«Мы должны сделать ставку на внутренний туризм», — отметил губернатор.

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