Москва, , 12:33 — REGNUM Полностью победить коронавирус невозможно, но можно сделать ситуацию управляемой. Об этом 10 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На 100% коронавирус победить невозможно, как невозможно победить любой вирус, он остаётся с нами надолго или навсегда. Но что можно сделать? Можно сделать, чтобы эпидемиологическая ситуация была управляемой, чтобы не было взрывного роста эпидемии, чтобы медицинская система спокойно справлялась с этой задачей», — заявил мэр.

По его мнению, это становится возможно «благодаря слаженной работе Москвы, регионов, правительства РФ при полной активной поддержке президента РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин рассказал о созданной в Москве мощной системе тестирования.