Москва, , 12:32 — REGNUM Москва прошла непростой период распространения коронавируса и возвращается к нормальной жизни, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин 10 июня на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

«Москва первая столкнулась с коронавирусом. Успешно прошла этот непростой период и сейчас поэтапно, выходя из режима ограничений, возвращается к нормальной жизни», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 июня в Москве приступили к поэтапному смягчению ограничительных мер. В частности, в российской столице отменили электронные пропуска и графики прогулок. На улицу разрешили выходить пожилым гражданам, старше 65 лет.